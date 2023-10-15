Mandalika, Lombok Tengah, NTB - Para pecinta MotoGP dari berbagai dunia mulai memadati area sirkuit Mandalika jelang balapan utama MotoGP Indonesia 2023, Minggu (15/10/203).

Beberapa fans mendatangi area paddock untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idolanya. Seperti pasangan yang mengenakan pakaian nyentrik bergambar wajah Fabio Quartaro.

Di garasi tim Aprilia Racing Team, tampak beberapa crew tengah berkumpul dan bersantai sebelum menghadapi ketegangan dari Aleix Espargaro dan Maverick Vinales saat memasuki lintasan.

Sejumlah umbrella girl dari berbagai tim berlalu-lalang di sekitaran paddock.Kehadiran mereka menjadi salah satu pusat perhatian di tengah cuaca panas Mandalika.

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

