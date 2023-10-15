...

Jelang Balapan Puncak MotoGP Indonesia 2023, Penonton Mulai Padati Area Sirkuit Mandalika

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 15 Oktober 2023 10:45 WIB
Mandalika, Lombok Tengah, NTB - Para pecinta MotoGP dari berbagai dunia mulai memadati area sirkuit Mandalika jelang balapan utama MotoGP Indonesia 2023, Minggu (15/10/203).
 
Beberapa fans mendatangi area paddock untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idolanya. Seperti pasangan yang mengenakan pakaian nyentrik bergambar wajah Fabio Quartaro.
 
Di garasi tim Aprilia Racing Team, tampak beberapa crew tengah berkumpul dan bersantai sebelum menghadapi ketegangan dari Aleix Espargaro dan Maverick Vinales saat memasuki lintasan. 
 
Sejumlah umbrella girl dari berbagai tim berlalu-lalang di sekitaran paddock.Kehadiran mereka menjadi salah satu pusat perhatian di tengah cuaca panas Mandalika.
 
Reporter: Ravie Wardani
Produser: Andika Gesta
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

