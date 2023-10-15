...

Tiga Hektare Lahan Berubah jadi Kubangan Lumpur Akibat Luapan Sungai di Pasaman Sumatra Barat

Ari Yohanas, Jurnalis · Minggu 15 Oktober 2023 22:00 WIB
Sungai meluap di daerah Paraman Kab. Pasaman menghantam lahan pertanian (14/10). Lahan pertanian milik warga tersebut akan dipanen minggu depan. Nahasnya lahan sebanyak 3 hektare tersebut sudah berubah menjadi kubangan lumpur
 
Tak hanya merusak lahan petani, luapannya juga menghancurkan gorong-gorong jalan. Akibatnya aktivitas transportasi masyarakat menjadi terganggu bahkan nyaris terputus
 
Petani berharap, pemerintah segera memberikan solusi agar tidak terjadi luapan susulan. BPBD Pasaman menyampaikan tidak ada laporan resmi dari warga hingga Minggu (15/10) sore. Pihaknya mengimbau, apabila terjadi bencana segera melapor ke Posko Pusdalops BPBD Pasaman

