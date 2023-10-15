Sungai meluap di daerah Paraman Kab. Pasaman menghantam lahan pertanian (14/10). Lahan pertanian milik warga tersebut akan dipanen minggu depan. Nahasnya lahan sebanyak 3 hektare tersebut sudah berubah menjadi kubangan lumpur

Tak hanya merusak lahan petani, luapannya juga menghancurkan gorong-gorong jalan. Akibatnya aktivitas transportasi masyarakat menjadi terganggu bahkan nyaris terputus

Petani berharap, pemerintah segera memberikan solusi agar tidak terjadi luapan susulan. BPBD Pasaman menyampaikan tidak ada laporan resmi dari warga hingga Minggu (15/10) sore. Pihaknya mengimbau, apabila terjadi bencana segera melapor ke Posko Pusdalops BPBD Pasaman

(fru)

