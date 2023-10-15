Sebanyak lima kios dan satu rumah warga hangus terbakar. Lokasi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (15/10). Diduga api berasal dari salah satu kios bensin eceran.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas menerjunkan 13 unit mobil damkar.

Kontributor: Denhelmi

Produser: Akira Aulia W



