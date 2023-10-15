Sebuah kapal nelayan terbalik setelah diterjang ombak, Minggu (15/10). Lokasi di Perairan Pantai Ngrawah, Gunungkidul, Yogyakarta. Akibat peristiwa ini satu orang meninggal dunia.

Sedangkan satu orang lainnya dinyatakan selamat. Proses evakuasi memerlukan waktu hingga beberapa jam. Karena kondisi kapal nelayan mengalami kerusakan berat.

Usai berhasil dievakuasi korban langsung dibawa ke rumah duka.

Kontributor: Kismaya Wibowo

Produser: Akira Aulia W

