CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo Rilis Jersey untuk Kontingen Indonesia Tampil di Asian Para Games 2023

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2023 13:05 WIB
Solo, Jawa Tengah - Jelang pemberangkatan atlet NPC Indonesia menuju Asian Para Games 2023 di Hangzhou, China. CdM Indonesia, Angela Tanoesoedibjo memperkenalkan jersey  kontingen Indonesia untuk Asian Para Games.
 
Jersey tersebut berhiaskan motif batik pada bagian lengannya. Motif itu sendiri terinspirasi dari batik Mega Mendung khas kota Cirebon
 
Angela Tanoesoedibjo menjelaskan bahwa jersey itu adalah simbol harapan dan doa masyarakat Indonesia terhadap para atlet. Diharapkan simbol dan harapan tersebut bisa memacu semangat para atlet yang akan bertanding. Asian Para Games 2022 akan diselenggarakan pada 22 hingga 28 Oktober 2023.
 
Kontributor :  Septyantoro
Produser: Febry Rachadi
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

