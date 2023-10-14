Solo, Jawa Tengah - Jelang pemberangkatan atlet NPC Indonesia menuju Asian Para Games 2023 di Hangzhou, China. CdM Indonesia, Angela Tanoesoedibjo memperkenalkan jersey kontingen Indonesia untuk Asian Para Games.

Jersey tersebut berhiaskan motif batik pada bagian lengannya. Motif itu sendiri terinspirasi dari batik Mega Mendung khas kota Cirebon

Angela Tanoesoedibjo menjelaskan bahwa jersey itu adalah simbol harapan dan doa masyarakat Indonesia terhadap para atlet. Diharapkan simbol dan harapan tersebut bisa memacu semangat para atlet yang akan bertanding. Asian Para Games 2022 akan diselenggarakan pada 22 hingga 28 Oktober 2023.

