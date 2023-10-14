Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat - MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika 2023 akan menggelar kualifikasi dan sprint race pada hari ini.

Antusias tinggi diperlihatkan penonton untuk melihat aksi pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika. Penonton sudah berdatangan sejak pagi dan jumlahnya terus bertambah hingga siang ini.

Sebelum memasuki tribun, penonton harus melalui pengecekan yang cukup ketat. Kendati cuaca panas terik tak menyurutkan semangat penonton menyaksikan pembalap idolanya berlaga.

------------------------

Reporter: Muzakir

Produser: Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News