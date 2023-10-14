...

Antusiasme Tinggi Saksikan Pembalap MotoGP, Penonton Mulai Padati Sirkuit Mandalika

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2023 12:00 WIB
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat - MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika 2023 akan menggelar kualifikasi dan sprint race pada hari ini.
 
Antusias tinggi diperlihatkan penonton  untuk melihat aksi pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika. Penonton sudah berdatangan sejak pagi dan jumlahnya terus bertambah hingga siang ini.
 
Sebelum memasuki tribun, penonton harus melalui pengecekan yang cukup ketat. Kendati cuaca panas terik tak menyurutkan semangat penonton menyaksikan pembalap idolanya berlaga.
 
Reporter:  Muzakir
Produser: Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

