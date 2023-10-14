Viral di media sosial mobil Mini Cooper senggolan dengan bus Transjakarta. TKP di Jalan Pluit Timur Raya, Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara. Awalnya Transjakarta melaju di Jalan Pluit Timur Raya dekat belokan SMK 56

Bus bersenggolan dengan Mini Cooper dan keduanya mengalami kerusakan. Cekcok terjadi antara pengemudi, petugas dan pengemudi Mini Cooper

Senggolan berujung cekcok itu akhirnya diselesaikan dengan damai. Hal itu disampaikan Kasat Lantas Polres Metro Jakut Kompol Edy Purwanto, Sabtu (14/10)

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News