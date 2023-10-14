...

Viral, Mini Cooper dan Bus Transjakarta Senggolan di Penjaringan Berujung Damai

Muhammad Farhan, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2023 21:48 WIB
Viral di media sosial mobil Mini Cooper senggolan dengan bus Transjakarta. TKP di Jalan Pluit Timur Raya, Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara. Awalnya Transjakarta melaju di Jalan Pluit Timur Raya dekat belokan SMK 56 
 
Bus bersenggolan dengan Mini Cooper dan keduanya mengalami kerusakan. Cekcok terjadi antara pengemudi, petugas dan pengemudi Mini Cooper
 
Senggolan berujung cekcok itu akhirnya diselesaikan dengan damai. Hal itu disampaikan Kasat Lantas Polres Metro Jakut Kompol Edy Purwanto, Sabtu (14/10)

