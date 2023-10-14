...

Usai Viral Mancing di Lubang Jalan Rusak, Akses Bengkulu Utara Langsung Diperbaiki

Ismail Yugo, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2023 12:53 WIB
Warga memprotes kondisi akses Jalur Lintas Bengkulu ke Kabupaten Lebong dengan cara memancing di jalan berlubang. Video ini pun viral di media sosial. Usai menarik perhatian banyak orang, jalur ini pun mulai diperbaiki.
 
Alat berat dikerahkan untuk menggali saluran air yang mengalami kerusakan sejak 6 tahun lalu. Alat berat mulai memasukan gorong-gorong beton agar saluran air tak lagi menggenang.
 
Sejumlah kendaraan pengangkut material juga dikerahkan mengisi timbunan di titik lokasi. Warga membantu mengawasi pengerjaan jalan ini agar sesuai yang diharapkan.
 
Reporter : Ismail Yugo
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

