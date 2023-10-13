...

Usai Jalani Sesi Latihan Bebas, Maverick Vinales Sapa Penggemar di Lombok

Ravie Wardani, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2023 21:00 WIB
A A A
Pembalap MotoGP, Maverick Vinales, menyapa fansnya di salah satu booth Aprilia yang berada di area Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jum'at (13/10).
 
Para fans pun sabar menunggu pembalap dengan nomer tunggangan 12 tersebut yang baru saja menyelesaikan sesi latihan bebas.
 
Vinales juga memberikan kesempatan penggemar yang ingin berfoto dan mendapat tanda tangannya secara langsung. Pembalap asal Spanyol itu memberikan tanggapan terhadap antusiasme penggemarnya di Tanah Air.
 
Reporter: Ravie Wardani
Produser: Febry Rachadi

(rns)

