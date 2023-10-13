Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai serangan pasukan Hamas ke Israel menunjukkan jika rakyat Palestina tidak pernah takut atau menyerah terhadap penindasan yang dilakukan Israel sejak 75 tahun lalu. Serangan pasukan Hamas juga sebagai bentuk peringatan terhadap negara negara barat khususnya amerika serikat yang selama ini mendukung Israel menjajah Palestina

Namun, agar perang tidak semakin berkepanjangan MUI mendesak dunia internasional untuk mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Palestina

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News