Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai serangan pasukan Hamas ke Israel menunjukkan jika rakyat Palestina tidak pernah takut atau menyerah terhadap penindasan yang dilakukan Israel sejak 75 tahun lalu. Serangan pasukan Hamas juga sebagai bentuk peringatan terhadap negara negara barat khususnya amerika serikat yang selama ini mendukung Israel menjajah Palestina
Namun, agar perang tidak semakin berkepanjangan MUI mendesak dunia internasional untuk mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Palestina
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow