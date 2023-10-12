...

Highlights Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia : Timnas Indonesia Bantai Brunei Darussalam 6-0

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2023 22:15 WIB
Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor telak 6-0 atas Timnas Brunei Darussalam pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (12/10/2023) malam.
 
Pesta gol skuad Garuda dicetak masing-masing oleh Dimas Drajad yang menorehkan hattrick (7', 72', dan 90+2'),brace Ramadhan Sananta (63' [p] dan 67'), dan Rizky Ridho (12').
 
Berikutnya, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Brunei di leg kedua yang diselenggarakan di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa (17/10/2023) mendatang.

