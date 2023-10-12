Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara tim nasional Indonesia vs Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
Presiden tiba sekitar pukul 19.00 dan disambut oleh Ketua PSSI Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Di SUGBK, Jokowi rencananya akan duduk di tribun VIP Timur yang menjadi pilihan Jokowi dalam beberapa laga terakhir timnas Indonesia di SUGBK.
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow