Presiden Saksikan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia vs Brunei Darussalam

Andika Rachmansyah, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2023 19:39 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara tim nasional Indonesia vs Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
 
Presiden tiba sekitar pukul 19.00 dan disambut oleh Ketua PSSI Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
 
Di SUGBK, Jokowi rencananya akan duduk di tribun VIP Timur yang menjadi pilihan Jokowi dalam beberapa laga terakhir timnas Indonesia di SUGBK.

(fru)

