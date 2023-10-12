TPA Alam Kari Lampung Utara terbakar, Pemkab bersama satgas karhutla masih berjibaku memadamkan api, Kamis(12/10). Kebakaran sudah berlangsung selama 2 hari namun api belum berhasil padam, kebakaran diduga dipicu puntung rokok.

Proses pemadaman mengalami kendala karena titik api berada di bawah tumpukan sampah, Pemkab juga berkoordinasi dengan Basarnas untuk menangani kebakaran agar tidak makin meluas. Asap kebakaran mulai menyebar ke pemukiman sehingga sejumlah warga mulai terkena ISPA.

