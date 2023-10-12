Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengakui jika partainya menerima uang dalam bentuk transfer dari Syahrul Yasin Limpo (SYL). Uang tersebut dialamatkan langsung ke Fraksinya di DPR RI untuk dana bantuan bencana alam sebesar Rp20 juta.

Sebelumnya,KPK masih mendalami dugaan aliran uang haram hasil korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) ke partai politik.

(mhd)

