41 Kamp Bantuan Menampung 20 Ribu Pengungsi Akibat Banjir di Myanmar

Betty Usman, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2023 19:40 WIB
Banjir dipicu hujan lebat di selatan Myanmar berlanjut 3 hari berturut-turut. Hampir 20.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, menurut media pemerintah. Jumlah pengungsi di kota Bago mencapai 19.000 orang, berlindung di 41 kamp bantuan.
 
Kotapraja Bago mencatat curah hujan 200 mm, tingkat tertinggi dalam 59 tahun, kata MRTV. Penyiar MRTV mengatakan 1.000 orang di kota Kyaikto, Bago berlindung di kamp bantuan. 4.000 orang dari bagian utara Yangon juga dievakuasi.
 
Departemen Meteorologi mengatakan hujan diperkirakan akan terjadi di seluruh Myanmar. Myanmar mengalami cuaca ekstrem hampir setiap tahun selama musim hujan. Pada tahun 2008, Topan Nargis menewaskan lebih dari 138.000 orang.

