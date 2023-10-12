Pesawat-pesawat tempur Israel gempur kamp pengungsi Shati di sepanjang jalur Gaza, Kamis 12/10. Akibatnya seluruh kamp yang penuh sesak itu hancur menjadi reruntuhan.

Pengeboman semakin intensif, meratakan bangunan tempat tinggal, menara-menara tinggi, kementerian pemerintah, dan departemen universitas.

Serangan multi-cabang Hamas terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Israel bertekad memusnahkan kemampuan militer Hamas, yang menguasai Jalur Gaza.

Serangan udara Israel menewaskan 1.200 warga Palestina, termasuk 200 wanita dan ratusan anak-anak. Warga Palestina menyatakan pemboman tersebut terburuk sepanjang perang dahsyat Hamas-Israel.

Jalur Gaza berada diblokade Israel-Mesir selama 16 tahun. Keputusan Israel mengepung Jalur Gaza dikhawatirkan menyebabkan bencana kemanusiaan.

Sumber : Reuters

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News