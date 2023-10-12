...

Israel Gempur Kamp Pengungsi di Jalur Gaza, Ribuan Tewas

Adhika Rasyid Reda, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2023 19:00 WIB
A A A
Pesawat-pesawat tempur Israel gempur kamp pengungsi Shati di sepanjang jalur Gaza, Kamis 12/10. Akibatnya seluruh kamp yang penuh sesak itu hancur menjadi reruntuhan.
 
Pengeboman semakin intensif, meratakan bangunan tempat tinggal, menara-menara tinggi, kementerian pemerintah, dan departemen universitas.
 
Serangan multi-cabang Hamas terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Israel bertekad memusnahkan kemampuan militer Hamas, yang menguasai Jalur Gaza.
 
Serangan udara Israel menewaskan 1.200 warga Palestina, termasuk 200 wanita dan ratusan anak-anak. Warga Palestina menyatakan pemboman tersebut terburuk sepanjang perang dahsyat Hamas-Israel.
 
Jalur Gaza berada diblokade Israel-Mesir selama 16 tahun. Keputusan Israel mengepung Jalur Gaza dikhawatirkan menyebabkan bencana kemanusiaan.
 
Sumber : Reuters

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini