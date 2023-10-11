Menikmati sajian seafood dengan pemandangan bukit Menoreh yang indah. Berada di tepi jembatan Kreo Sendang Agung, Kapanewon Minggir, Sleman
Resto dengan konsep alam ini menawarkan sajian Unagi dan Udang Gajah Bakar. Unagi bakar yaitu ikan sidat air tawar merupakan makanan khas negara Jepang.
Dengan berbagai menu bakaran seperi udang gajah bakar, udang telur asin dan unagi bakar dibandrol Rp 93 ribu saja.
Reporter : Galih Wisma
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow