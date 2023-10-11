Menikmati sajian seafood dengan pemandangan bukit Menoreh yang indah. Berada di tepi jembatan Kreo Sendang Agung, Kapanewon Minggir, Sleman

Resto dengan konsep alam ini menawarkan sajian Unagi dan Udang Gajah Bakar. Unagi bakar yaitu ikan sidat air tawar merupakan makanan khas negara Jepang.

Dengan berbagai menu bakaran seperi udang gajah bakar, udang telur asin dan unagi bakar dibandrol Rp 93 ribu saja.

Reporter : Galih Wisma

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

