Sensasi Menyantap Udang Gajah dan Unagi Bakar, Bikin Laper

Galih Wisma, Jurnalis · Rabu 11 Oktober 2023 11:03 WIB
Menikmati sajian seafood dengan pemandangan bukit Menoreh yang indah. Berada di tepi jembatan Kreo Sendang Agung, Kapanewon Minggir, Sleman 
 
Resto dengan konsep alam ini menawarkan sajian Unagi dan Udang Gajah Bakar. Unagi bakar yaitu ikan sidat air tawar merupakan makanan khas negara Jepang. 
 
Dengan berbagai menu bakaran seperi udang gajah bakar, udang telur asin dan unagi bakar dibandrol Rp 93 ribu saja.
 
 
Reporter : Galih Wisma   
Producer : Erlangga Agung Asmoro 

(rns)

