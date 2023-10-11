Mataram, NTB - Jelang gelaran MotoGP Indonesia 2023 para pembalap berkonvoi di kota Mataram, Rabu (11/10). Konvoi dilepas langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto.

Meski hanya diikuti pembalap Moto 2 dan Moto 3, warga masyarakat tetap antusias menyambut. Mereka turun ke jalan untuk menyaksikan acara yang tergolong langka ini.

Para pembalap berkeliling Mataram dengan start dari Tribun Bhara Daksa Mapolda NTB dan finis di kantor Gubernur NTB.

----------

Kontributor: Hari Kasidi

Produser: Andika Gesta

Ve: Geri A

(sfn)

