Puluhan dubes untuk Indonesia dari negara-negara Timur Tengah menggelar pertemuan di Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan dilakukan pada Selasa (10/10/2023). Mereka berembuk membahas gejolak perang yang tengah terjadi antara Israel-Palestina.
Duta Besar Palestina Zuhair Al Shun turut menyampaikan kegelisahannya. Hal ini melihat banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Terlebih, Israel telah menyatakan perang besar kepada Palestina.
Reporter: Bachtiar Rojab
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
