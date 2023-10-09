Palembang, Sumsel - Sriwijaya FC meraih kemenangan 4-2 atas PSPS Riau di lanjutan Liga 2 2023/2024.

Sempat tertinggal lebih dulu, Laskar Wong Kito mampu bangkit lewat gol Habibi Abdul Yusuf, Irwanto Bajo, Muhammad Rifqi, dan Rivaldi Bawuo. Hasil ini membuat Sriwijaya FC merangsek ke peringkat dua klasemen sementara Grup 1.

Kemenangan ini membuat pelatih M. Yusuf Prasetiyo bernafas lega karena masih bertahan di posisinya. Coach Yoyo, sapaan akrabnya lantas menyebut kemenangan ini buah kerja keras pemainnya.

Kontributor: Bambang Irawan

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

