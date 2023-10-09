...

Kandaskan PSPS Riau, Pelatih Sriwijaya FC Selamat dari Pemecatan

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2023 19:45 WIB
Palembang, Sumsel - Sriwijaya FC meraih kemenangan 4-2 atas PSPS Riau di lanjutan Liga 2 2023/2024.
 
Sempat tertinggal lebih dulu, Laskar Wong Kito mampu bangkit lewat gol Habibi Abdul Yusuf, Irwanto Bajo, Muhammad Rifqi, dan Rivaldi Bawuo. Hasil ini membuat Sriwijaya FC merangsek ke peringkat dua klasemen sementara Grup 1.
 
Kemenangan ini membuat pelatih M. Yusuf Prasetiyo bernafas lega karena masih bertahan di posisinya. Coach Yoyo, sapaan akrabnya lantas menyebut kemenangan ini buah kerja keras pemainnya.
 
Kontributor: Bambang Irawan
Produser: Andika Gesta
