Olivier Giroud mendadak jadi kiper saat AC Milan mengalahkan Genoa 1-0. Ia menjadi kiper di masa injury time selepas Mike Maignan dikartu merah wasit (90+8').

Selama 7 menit menjaga gawang, ia membuat sebuah penyelamatan penting dan menghindarkan Rossoneri dari kebobolan.

Christian Pulisic mencetak gol tunggal (87') yang membawa AC Milan memuncaki klasemen sementara.

Produser: Andika Gesta

