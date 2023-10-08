Olivier Giroud mendadak jadi kiper saat AC Milan mengalahkan Genoa 1-0. Ia menjadi kiper di masa injury time selepas Mike Maignan dikartu merah wasit (90+8').
Selama 7 menit menjaga gawang, ia membuat sebuah penyelamatan penting dan menghindarkan Rossoneri dari kebobolan.
Christian Pulisic mencetak gol tunggal (87') yang membawa AC Milan memuncaki klasemen sementara.
