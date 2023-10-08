...

Jadi Kiper Dadakan AC Milan, Olivier Giroud Bikin Penyelamatan Penting

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 08 Oktober 2023 16:30 WIB
Olivier Giroud mendadak jadi kiper saat AC Milan mengalahkan Genoa 1-0. Ia menjadi kiper di masa injury time selepas Mike Maignan dikartu merah wasit (90+8').
 
Selama 7 menit menjaga gawang, ia membuat sebuah penyelamatan penting dan menghindarkan Rossoneri dari kebobolan.
 
Christian Pulisic mencetak gol tunggal (87') yang membawa AC Milan memuncaki klasemen sementara.
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

