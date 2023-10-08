Rossa sukses menggelar konser bertajuk Another Journey: The Beginning di Samarinda pada Sabtu (7/10/2023) malam. Ribuan Penonton hadir dan memadati Plenary Hall Sempaja, Samarinda, sejak sore harinya

Penonton konser, mulai dari kalangan anak muda hingga ibu-ibu terlihat sangat antusias menunggu kedatangan Rossa. Beberapa penonton bahkan sudah menabung untuk membeli tiket dari sebulan sebelumnya demi menghadiri konser Rossa

Rossa, atau kerap dipanggil Teh Ocha menyapa penonton Samarinda dengan ramah dan ceria. Teh Ocha juga sempat mengucapkan kalimat ulangtahun dan anniversary kepada penonton yang membawa poster tulisan

Ini memang konser perdana Rossa di Samarinda dan pertama di Pulau Kalimantan. Sebelumnya memang Teh ocha sudah 3 kali berkunjung ke Samarinda namun bukan untuk menggelar konser

Saat itu Teh Ocha datang untuk menghadiri pembukaan salah satu toko ponsel di Samarinda

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News