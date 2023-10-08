...

Kemeriahan Konser Rossa di Samarinda Berhasil Menarik Antusias Penonton

Adhika Rasyid Reda, Jurnalis · Minggu 08 Oktober 2023 22:40 WIB
Rossa sukses menggelar konser bertajuk Another Journey: The Beginning di Samarinda pada Sabtu (7/10/2023) malam. Ribuan Penonton hadir dan memadati Plenary Hall Sempaja, Samarinda, sejak sore harinya
 
Penonton konser, mulai dari kalangan anak muda hingga ibu-ibu terlihat sangat antusias menunggu kedatangan Rossa. Beberapa penonton bahkan sudah menabung untuk membeli tiket dari sebulan sebelumnya demi menghadiri konser Rossa
 
Rossa, atau kerap dipanggil Teh Ocha menyapa penonton Samarinda dengan ramah dan ceria. Teh Ocha juga sempat mengucapkan kalimat ulangtahun dan anniversary kepada penonton yang membawa poster tulisan
 
Ini memang konser perdana Rossa di Samarinda dan pertama di Pulau Kalimantan. Sebelumnya memang Teh ocha sudah 3 kali berkunjung ke Samarinda namun bukan untuk menggelar konser
 
Saat itu Teh Ocha datang untuk menghadiri pembukaan salah satu toko ponsel di Samarinda

