...

Sumbang Medali Terbanyak untuk Indonesia, Perahu Naga Disambut Hangat Saat Tiba di Tanah Air

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 08 Oktober 2023 18:37 WIB
A A A
Tangerang - Tim Perahu Naga Indonesia tiba di tanah air dengan membawa satu emas, empat perak, dan satu perunggu dari ajang Asian Games Hangzhou 2023.
 
Para atlet diselimuti ekspresi bahagia setelah berhasil menorehkan prestasi gemilang di level Asia.
 
Kedatangan mereka disambut ucapan selamat dan pengalungan bunga oleh PB PODSI dan NOC sebagai apresiasi atas prestasi yang diberikan.
 
Capaian medali emas didapatkan tim perahu naga putra di nomor 1000 meter. Sementara di 5 nomor lain tim putri menyumbang 3 perak sedangkan tim putra satu perak dan satu perunggu.
 
Kapten tim perahu naga putra, Andri Agus Mulyana mengaku bahagia bisa memberikan prestasi terbaik untuk Indonesia di Asian Games tahun ini.
 
Meski berhasil membawa pulang medali di semua nomor,
PB PODSI menyebut target sebenarnya adalah 2 medali emas.
 
------------
 
Kontributor: Hasnugara
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini