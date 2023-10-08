Tangerang - Tim Perahu Naga Indonesia tiba di tanah air dengan membawa satu emas, empat perak, dan satu perunggu dari ajang Asian Games Hangzhou 2023.

Para atlet diselimuti ekspresi bahagia setelah berhasil menorehkan prestasi gemilang di level Asia.

Kedatangan mereka disambut ucapan selamat dan pengalungan bunga oleh PB PODSI dan NOC sebagai apresiasi atas prestasi yang diberikan.

Capaian medali emas didapatkan tim perahu naga putra di nomor 1000 meter. Sementara di 5 nomor lain tim putri menyumbang 3 perak sedangkan tim putra satu perak dan satu perunggu.

Kapten tim perahu naga putra, Andri Agus Mulyana mengaku bahagia bisa memberikan prestasi terbaik untuk Indonesia di Asian Games tahun ini.

Meski berhasil membawa pulang medali di semua nomor,

PB PODSI menyebut target sebenarnya adalah 2 medali emas.

------------

Kontributor: Hasnugara

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News