Kabut asap paling ekstrem melanda Kab. Banyuasin, Sumatra Selatan (8/10). Hal tersebut membuat jarak pandang menjadi rendah, yakni berkisar antara 50-100 meter saja. Ketebalan kabut asap diakibatkan oleh kebakaran lahan dan hutan di daerah tersebut

Karena jarak pandang yang terbatas pengendara harus berhati-hati saat melintas. Masyarakat mengeluh karena aktivitas menjadi terganggu

Beberapa warga juga mulai mengalami batuk dan sesak nafas. Mereka berharap pemerintah bisa segera memberi solusi dan bantuan berupa obat-obatan

