Seekor anak badak jawa dengan jenis kelamin betina terekam kamera .di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sepanjang bulan Juli hingga September 2023. Anak badak jawa tersebut diidentifikasi merupakan anak ke-4 dari induk bernama Kasih yang berumur 12 tahun.

Dengan data yang ada dimungkinkan anak badak jawa tersebut dilahirkan bulan Februari 2023. Individu anak badak jawa tersebut kemudian diberikan kode ID 092.2023.

Kelahiran ini merupakan keberhasilan bangsa Indonesia dalam upaya konservasi badak jawa. Mengingat saat ini badak jawa di dunia hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon Indonesia

