Balita gizi buruk meninggal dunia di Mandailing Natal (Madina), Sumut Ayah korban, Sunardi mengantarkan buah hatinya ke TPU Sipolu polu.

Muhammad Erkhan (10 bulan) mengidap gizi buruk sejak beberapa bulan lalu. Gizi buruk terjadi karena keluarga tidak mampu memberikan asupan gizi.

Keluarga juga tidak mempunyai uang untuk biaya pengobatan balita itu. Hingga saat ini, Sabtu (7/10) dinas terkait belum memberikan konfirmasi.

