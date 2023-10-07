...

Miris! Balita Gizi Buruk Meninggal Dunia di Madina, Tak Ada Biaya Berobat

Ahmad Husein Lubis, Jurnalis · Sabtu 07 Oktober 2023 16:50 WIB
Balita gizi buruk meninggal dunia di Mandailing Natal (Madina), Sumut Ayah korban, Sunardi mengantarkan buah hatinya ke TPU Sipolu polu.
 
Muhammad Erkhan (10 bulan) mengidap gizi buruk sejak beberapa bulan lalu. Gizi buruk terjadi karena keluarga tidak mampu memberikan asupan gizi.
 
Keluarga juga tidak mempunyai uang untuk biaya pengobatan balita itu. Hingga saat ini, Sabtu (7/10) dinas terkait belum memberikan konfirmasi.

