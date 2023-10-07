...

Diduga Korsleting Listrik, Bus Wisata Terbakar di Flyover Summarecon

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Sabtu 07 Oktober 2023 10:56 WIB
Bus wisata terbakar saat melintas di atas Flyover Summarecon, Bekasi, Jumat (6/10). Api diduga muncul dari mesin yang mengalami korsleting listrik dan menjalar.
 
Peristiwa terbakarnya bus itu terekam video amatir milik warga yang melintas. Beruntung, bus nopol B 7677 BAA itu hanya berisi pengemudi dan kernet.
 
Dua mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 20 menit kemudian.
 
Kontributor: Rahmat Hidayat
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

