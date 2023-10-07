Bus wisata terbakar saat melintas di atas Flyover Summarecon, Bekasi, Jumat (6/10). Api diduga muncul dari mesin yang mengalami korsleting listrik dan menjalar.

Peristiwa terbakarnya bus itu terekam video amatir milik warga yang melintas. Beruntung, bus nopol B 7677 BAA itu hanya berisi pengemudi dan kernet.

Dua mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 20 menit kemudian.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

