Bus wisata terbakar saat melintas di atas Flyover Summarecon, Bekasi, Jumat (6/10). Api diduga muncul dari mesin yang mengalami korsleting listrik dan menjalar.
Peristiwa terbakarnya bus itu terekam video amatir milik warga yang melintas. Beruntung, bus nopol B 7677 BAA itu hanya berisi pengemudi dan kernet.
Dua mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 20 menit kemudian.
Kontributor: Rahmat Hidayat
Produser: B. Lilia Nova
(fru)
