Sekitar 50 pemulung yang bekerja di TPA Jatibarang, Semarang, terjebak kebakaran. Api yang meluas membuat puluhan pemulung tidak bisa keluar dan harus dievakuasi dari balik bukit area TPA sejauh 6 kilometer dari lokasi kebakaran.

Selain membakar tumpukan sampah, kebakaran juga membakar hutan di sekitar TPA. Akibatnya, kepulan asap masuk hingga pemukiman warga dan menyebabkan gangguan pernapasan.

Kontributor: Wisnu Wardhana

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

