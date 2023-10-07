Sekitar 50 pemulung yang bekerja di TPA Jatibarang, Semarang, terjebak kebakaran. Api yang meluas membuat puluhan pemulung tidak bisa keluar dan harus dievakuasi dari balik bukit area TPA sejauh 6 kilometer dari lokasi kebakaran.
Selain membakar tumpukan sampah, kebakaran juga membakar hutan di sekitar TPA. Akibatnya, kepulan asap masuk hingga pemukiman warga dan menyebabkan gangguan pernapasan.
Kontributor: Wisnu Wardhana
Produser: Kristo Suryokusumo
