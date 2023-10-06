...

Supir Tak Kuasai Kendaraan, Mobil Pikap Terjun Bebas ke Kali Cikumpa

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Jum'at 06 Oktober 2023 20:10 WIB
Sebuah mobil pikap bermuatan barang elektronik terjun bebas ke Kali Cikumpa di Sukmajaya, Kota Depok pada Jumat (6/10/2023) siang. Peristiwa berawal saat mobil pikap yang sedang melaju diduga tidak menguasai laju kendaraan saat jalan menurun dan ada kendala pada rem.
 
Proses evakuasi mobil pikap yang berada di dasar kali ini berlangsung dramatis. mobil yang terguling dililit rantai dan ditarik. Dalam peristiwa ini, supir dan 2 kernet dikabarkan selamat dari insiden kecelakaan lalu lintas tersebut.

