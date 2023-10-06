Satpol PP menggelar razia Pak Ogah di Tanjung Priok, Jakut, Kamis (5/10). Melihat kedatangan petugas, sejumlah Pak Ogah mencoba melarikan diri.

Dalam razia yang digelar hingga ke Sunter ini, petugas mengamankan delapan orang. Razia dilakukan karena petugas menerima laporan warga banyak Pak Ogah di lokasi.

Pak Ogah yang terjaring razia dibawa ke panti sosial di Cipayung.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

