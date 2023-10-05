Upacara HUT ke-78 TNI berlangsung di halaman Korem 102 Panju Panjung, Palangka Raya diselimuti kabut, Kamis(5/10). Saat upacara berlangsung, seluruh peserta upacara nampak memakai masker.

Meski diselimuti kabut asap, upacara HUT ke–78 TNI yang dipimpin oleh Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan berjalan lancar. Sementara, Gubernur Kalimantan Tengah akan memberikan hukuman maksimal bagi pelaku pembakar lahan.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News