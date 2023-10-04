Tim sepak takraw putri Indonesia sukses mempersembahkan medali perak di Asian Games 2023.

Dita Pratiwi dan kolega harus mengakui keunggulan Vietnam di partai final nomor Quadrant putri.

Indonesia harus mengaku kalah dengan skor 21-18, 18-21, 14-21, pada laga yang digelar di Jinhua Sports Centre, Hangzhou, Rabu (4/10/2023).

