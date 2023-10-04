Tim Sepak Takraw putra Indonesia harus puas mendapat medali perak Asian Games 2023 usai kalah straight set dari Myanmar di partai puncak.

Tampil di final quadrant putra, Indonesia kalah 13-21 dan 22-24.

Abdul Halim Radjiu dan kawan-kawan gagal membendung agresivitas Myanmar sejak set pertama.

Indonesia mencoba bangkit di set kedua, namun Myanmar mampu menuntaskan permainan saat poin-poin kritis.

