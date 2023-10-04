Presenter Brigitta Purnawati Manohara menjadi saksi dalam kasus suap dan gratifikasi mantan Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.

Dalam persidangan, Brigita mengaku pernah diberi uang oleh Ricky pada 2014 lalu sebagai bentuk apresiasi untuk dirinya. Brigita juga telah mengembalikan uang sebesar Rp480 juta ke rekening penampungan KPK lantaran uang tersebut dinilai merupakan hasil korupsi Ricky Ham Pagawak.

Kontributor: Leo Muhammad Nur

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

