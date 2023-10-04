...

Presenter Brigita Manohara jadi Saksi Kasus Suap dan Gratifikasi Mantan Bupati Mamberamo Tengah

Leo Muhammad Nur, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 21:56 WIB
Presenter Brigitta Purnawati Manohara menjadi saksi dalam kasus suap dan gratifikasi mantan Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.
 
Dalam persidangan, Brigita mengaku pernah diberi uang oleh Ricky pada 2014 lalu sebagai bentuk apresiasi untuk dirinya. Brigita juga telah mengembalikan uang sebesar Rp480 juta ke rekening penampungan KPK lantaran uang tersebut dinilai merupakan hasil korupsi Ricky Ham Pagawak.
 
Kontributor: Leo Muhammad Nur
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

