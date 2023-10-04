Ditjen Imigrasi belum menerima permintaan cegah tangkal (Cekal) dari KPK terhadap Mentan Syahrul Yasin Limpo

Ditjen Imigrasi memastikan bahwa Yasin Limpo saat ini tidak ada di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim pada Rabu (4/10/2023)

Sebagai informasi, Yasin Limpo dikabarkan berstatus tersangka kasus dugaan korupsi. Dalam surat terbitan Angkasa Pura II, SYL terjadwal tiba di Indonesia pada pukul 15.25 WIB. Namun, hingga Minggu 1 Oktober, Syahrul Yasin Limpo tidak tampak ada di manifes maskapai Qatar Airways

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Dinda Elita

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News