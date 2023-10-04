Ratusan ASN melaksanakan salat Istisqa di Balai Kota Depok, Rabu (4/10). Salat Istisqa dilakukan sebagai bentuk untuk memohon turun hujan.

Wali Kota Depok menyebut salat Istisqa ini dilakukan secara serentak. Sejauh ini ada tiga wilayah di Depok yang mengalami krisis air bersih. Di antaranya yakni Bojong Sari, Pancoran mas dan Bedahan.

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Akira Aulia W

(fru)

