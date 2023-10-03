Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapatkan kabar bahwa ada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak senang jika dipindahtugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Rakernas Korpri 2023, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 17 ribu pulau, salah satu pulaunya yakni Jawa itu dihuni 56 persen dari total penduduk Indonesia 278 juta. Karena hal tersebut, perputaran uang dan ekonomi ada di Jawa dengan PDB ekonomi sebesar 58 persen.

Maka dari itu, kata Jokowi, diperlukan ASN untuk pindah ke IKN demi mewujudkan masa depan baru. Bahkan, Jokowi telah menyiapkan insentif agar proses perpindahan tersebut berjalan secara cepat.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

