Rahmat Erwin Abdullah memecahkan rekor dunia untuk mempersembahkan medali emas Indonesia di angkat besi nomor 73 kg putra Asian Games 2023.

Lifter asal Makassar itu menjadi yang terbaik dengan total angkatan 359 kg.

Rahmat mengangkat 158 kg pada angkatan snatch dan 201 kg pada clean and jerk.

Pada angkatan clean and jerk, lifter 22 tahun ini memecahkan rekor dunia atas namanya sendiri.

Sementara total angkatannya memecahkan rekor Asian Games.

Medali perak didapat lifter Thailand, Weeraphon Wichuma (351 kg) dan medali perunggu diraih lifter Korea Utara, Oh Kumthaek (344 kg).

(fru)

