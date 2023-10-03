Aksi tak terpuji dilakukan seorang sopir truk di Tuban, Jawa Timur. Ia diduga melakukan penistaan agama dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Penistaan agama dilakukan pelaku melalui akun medsos pribadinya.

Berawal saat pelaku menanyakan Nabi Muhammad di postingan Maulid Nabi di salah satu grup Facebook Media Informasi Orang Tuban.

Postingan itu kemudian membuat sebagian warganet terpancing emosi. Kini, pelaku sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kontributor: Pipiet Wibawanto

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News