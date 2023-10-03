Rebecca Klopper dilaporkan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI). Ia dilaporkan atas buntut video syur yang diduga mirip dengannya. Laporan dilakukan karena video tersebut dianggap meresahkan masyarakat.

Ketua ALMI mengaku membawa sejumlah barang bukti. Di antaranya video syur mirip Rebecca, link website dan bukti surat. Dia berharap laporannya segera diproses.

Reporter: Irfan Ma'ruf

Produser: Akira Aulia W

(fru)

