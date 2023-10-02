Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa tarif untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh akan diputuskan segera. Jokowi menyebut, tarif Whoosh akan berada di kisaran Rp 250 hingga 350 ribu. Masyarakat nantinya dapat menikmati Whoosh secara gratis hingga pertengahan bulan Oktober.

Selain itu, Presiden menekankan dirinya ingin masyarakat menerima layanan dengan baik dan cepat. Jokowi menambahkan, pemerintah terus mengusahakan agar kereta cepat, LRT, dan MRT dapat terintegrasi dengan semua moda transportasi.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

