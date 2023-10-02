...

Presiden Ungkap Kisaran Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 15:16 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa tarif untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh akan diputuskan segera. Jokowi menyebut, tarif Whoosh akan berada di kisaran Rp 250 hingga 350 ribu. Masyarakat nantinya dapat menikmati Whoosh secara gratis hingga pertengahan bulan Oktober.
 
Selain itu, Presiden  menekankan dirinya ingin masyarakat menerima layanan dengan baik dan cepat. Jokowi menambahkan, pemerintah terus mengusahakan agar kereta cepat, LRT, dan MRT dapat terintegrasi dengan semua moda transportasi.
 
