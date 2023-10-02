...

Highlight Asian Games 2023: Gladies Gagal Sumbang Medali untuk Indonesia dari Loncat Indah

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 18:30 WIB
Gladies Lariesa Garina gagal mempersembahkan medali untuk Indonesia dari cabor loncat indah Asian Games 2023.
 
Turun di nomor springboard 1 meter putri, atlet asal Surabaya ini menempati peringkat ke-12 dengan total poin 182,05.
 
Atlet China Li Yajie memperoleh medali emas dengan total poin 317,55 poin, rekan senegaranya  Lin Shan merebut medali perak dengan total poin 303,80 dan medali perunggu diraih atlet Korea Selatan Kim Suji dengan total poin 267,10.
 
Produser: Andika Gesta
