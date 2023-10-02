Gladies Lariesa Garina gagal mempersembahkan medali untuk Indonesia dari cabor loncat indah Asian Games 2023.

Turun di nomor springboard 1 meter putri, atlet asal Surabaya ini menempati peringkat ke-12 dengan total poin 182,05.

Atlet China Li Yajie memperoleh medali emas dengan total poin 317,55 poin, rekan senegaranya Lin Shan merebut medali perak dengan total poin 303,80 dan medali perunggu diraih atlet Korea Selatan Kim Suji dengan total poin 267,10.

