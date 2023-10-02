China berhasil merebut medali emas beregu putra bulu tangkis Asian Games 2023 usai menang comeback atas India 3-2. Secara mengejutkan India unggul 2-0 lebih dulu lewat Lakshya Sen yang memenangi pertarungan ketat 3 gim atas Shi Yuqi 22-20, 14-21, 21-18.

Ganda putra Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty menang atas peringkat 2 dunia Liang Weikeng/Wang Chang dengan 21-15 dan 21-18. Titik balik tuan rumah terjadi di partai ketiga saat Lhi Shifeng mengatasi perlawanan Srikanth Kidambi dua set langsung 24-22, 21-9.

Liu Yuchen/OuXuanyi samakan keadaan dengan kemenangan atas Dhruv Kapila/Sai Pratheek Krishnaprasad 21-6, 21-15. Weng Hongyang jadi penentu kemenangan China usai kandaskan Mithun Manjunath 21-12, 21-4.

Ini menjadi emas ketujuh China dalam sejarah bulu tangkis beregu putra Asian Games.

------------------------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News