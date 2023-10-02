Ular piton raksasa sepanjang 6 meter berhasil dievakuasi tim damkar dari kebun warga di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (2/10). Petugas sempat kesulitan mengevakuasi karena besarnya ular dan agresifitas hewan melata tersebut.

Sebelumnya ular raksasa ditemukan petani saat akan membersihkan lahan, warga juga sempat melihat ular masuk ke permukiman untuk memangsa ternak.

(fru)

