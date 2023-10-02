Karhutla di Lereng Gunung Lawu telah meluas ke arah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Senin (2/10). Luas wilayah yang mengalami kebakaran telah mencapai 1.100 hektare, tim penanggulangan menunggu kedatangan helikopter BNPB yang akan melakukan water boming dengan menyiapkan area helipad dan titik sumber air.

Sebanyak 250 personel tim gabungan berada dilokasi untuk melakukan penyekatan berupa pembuatan jalur agar api tidak merembet ke hutan produksi maupun pemukiman warga.

