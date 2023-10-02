Terdakwa Wowon Erawan alias Aki mengungkapkan keinginannya setelah jaksa penuntut umum (JPU) menuntut dirinya bersama 2 rekannya dengan hukuman mati atas kasus pembunuhan berencana.

Kepada awak media, Wowon mengaku ingin bertemu dengan keluarganya. Hal itu disampaikannya lantaran dirinya rindu dan sudah lama tidak bertemu keluarganya.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Kristo Suryokusumo

