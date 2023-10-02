...

Tiga Terdakwa Pembunuhan Berencana Wowon Cs Dituntut Hukuman Mati

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 13:42 WIB
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bekasi menuntut hukuman mati terdakwa Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh dan M Dede Solehudin atas kasus pembunuhan berencana di Bantargebang, Kota Bekasi.
 
JPU menilai ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan  pembunuhan berencana terhadap Ai Maimunah, M Riswandi dan Ridwan Abdul Muiz yang merupakan istri dan anak terdakwa Wowon.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

