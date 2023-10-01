Timnas PUBG Mobile Indonesia gagal mempersembahkan medali cabor Esports di Asian Games 2023. Bersaing di final nomor Peace Elit Asian Games Version melawan China, Korea Selatan, dan Taiwan, Indonesia harus puas menduduki peringkat keempat.

Timnas PUBGM Indonesia finis dengan catatan waktu 53 menit 22 detik. China keluar sebagai pemenang dan berhak atas medali emas, disusul Korea Selatan di posisi kedua, dan Taiwan di peringkat ketiga.

