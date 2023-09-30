Persis Solo harus puas bermain imbang 2-2 dengan Persija Jakarta pada pertandingan pekan ke-14 Liga 1 2023-2024, di Stadion Manahan, Sabtu (30/9) malam.

Macan Kemayoran mampu memimpin lebih dulu lewat gol cepat Oliver Bias (2'). Tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Sutanto Tan (21').

Persis Solo harus bermain dengan 10 pemain, setelah Jaimerson menerima kartu kuning kedua karena lakukan pelanggaran terhadap Witan Sulaeman pada menit ke-42. Meski harus bermain 10 pemain, nyatanya Laskar Sambernyawa berbalik memimpin lewat gol Althaf Indie (50')

Sayangnya, Persija kembali cetak gol penyeimbang melalui sundulan Aji Kesuma (80') Berkat hasil imbang ini, kedua tim kini sama-sama kantongi poin 19. Persis Solo berada di urutan 10, sementara Persija bertengger di posisi sembilan.

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

