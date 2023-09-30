...

Highlight Liga 1 2023-2024 : Diwarnai Kartu Merah Jaimerson, Persis Solo Ditahan Imbang Persija Jakarta

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 30 September 2023 21:42 WIB
A A A
Persis Solo harus puas bermain imbang 2-2 dengan Persija Jakarta pada pertandingan pekan ke-14 Liga 1 2023-2024, di Stadion Manahan, Sabtu (30/9) malam.
 
Macan Kemayoran mampu memimpin lebih dulu lewat gol cepat Oliver Bias (2'). Tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Sutanto Tan (21').
 
Persis Solo harus bermain dengan 10 pemain, setelah Jaimerson menerima kartu kuning kedua karena lakukan pelanggaran terhadap Witan Sulaeman pada menit ke-42. Meski harus bermain 10 pemain, nyatanya Laskar Sambernyawa berbalik memimpin lewat gol Althaf Indie (50')
 
Sayangnya, Persija kembali cetak gol penyeimbang melalui sundulan Aji Kesuma (80') Berkat hasil imbang ini, kedua tim kini sama-sama kantongi poin 19.  Persis Solo berada di urutan 10, sementara Persija bertengger di posisi sembilan.
 
------------
 
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini