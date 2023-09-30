...

Paus Biru Terdampar dan Mati di Pantai Bagedur Lebak

Iskandar Nasution, Jurnalis · Sabtu 30 September 2023 22:31 WIB
Beginilah kondisi ikan paus biru yang ditemukan warga di pinggir Pantai Bagedur, Lebak. Kondisi paus sudah membusuk karena sudah hampir satu minggu berada di lautan.
 
Paus memiliki panjang lebih dari tujuh meter. Badan paus mulai mengeluarkan aroma tak sedap yang mengganggu para wisatawan.
 
Sejumlah nelayan sudah melihat paus biru itu sudah terombang-ambing di tengah lautan, hingga akhirnya terbawa gelombang tinggi ke pinggir pantai. Petugas terkait akan mengevakuasi bangkai paus ini

